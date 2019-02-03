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Франция признает Гуайдо, если Мадуро в воскресенье не объявит выборы

Вчера, 16:50
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EPA

Франция признает Гуайдо временным президентом

Франция признает оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом, если Николас Мадуро в воскресенье, 3 февраля, не объявит о проведении досрочных президентских выборов.

Об этом заявила министр по делам Европы Франции Натали Луаза, сообщает Reuters.

"Если сегодня вечером Мадуро не обязуется организовать президентские выборы, то Франция будет считать Хуана Гуайдо легитимным для того, чтобы организовать их, и считать его временным президентом до проведения легитимных выборов в Венесуэле", - сказала Луаза в эфире телеканала LCI.

Также, Луаза назвала предложение Мадуро о проведении досрочных парламентских выборов "фарсом".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также большинство стран ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Франция Венесуэла Николас Мадуро

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