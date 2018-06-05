Дания предложила размещать беженцев в экономически непривлекательных странах Европы

Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен заявил о возможности размещения беженцев в странах Европы, не являющихся привлекательными с экономической точки зрения.

Как сообщает Euobserver, об этом Расмуссен заявил во вторник, 5 июня.

По словам Расмуссена, в ближайшее время будет запущена новая европейская система для просителей убежища, которая предполагает создание центров приема беженцев в европейских странах, "которые не входят в список привлекательных мест назначения для мигрантов". В таких центрах предлагается переселять беженцев, которые получили отказ в предоставлении убежища.

Как сообщает издание Berlingskе, ранее обсуждалась возможность создания подобных центров в Африке, но сейчас дискуссия идет об их создании на территории Европы.

"Основываясь на моих дискуссиях с другими европейскими лидерами, я ожидаю, что в течение текущего года мы сможем сделать первые шаги в этом направлении…Есть некоторые страны, которые должны принять в этом участие и получить компенсацию", - сказал датский премьер.

Расмуссен отказался конкретизировать, о каких странах может идти речь.

Система распределения беженцев в рамках ЕС подвергается критике со стороны правительств ряда европейских государств. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что распределение беженцев по странам ЕС в соответствии с фиксированными квотами ошибочно, а нелегальной миграции должен быть положен конец.

Наиболее жесткую позицию по вопросу распределения беженцев занимают Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, вплоть до отказа соблюдать квоты ЕС.

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