Австралия обещает передать Украине беспилотники

23 февраля, 17:42
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Флаг Австралии (Фото:RebeccaLintzPhotography / Facebook)

Флаг Австралии (Фото:RebeccaLintzPhotography / Facebook)

Австралия планирует передать Украине беспилотники для ВСУ. Также против России будут введены новые санкции.

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает ABC.

Федеральное правительство передаст Украине беспилотные воздушные системы на сумму 33 миллиона долларов.

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«Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России», — говорится в заявлении министра обороны Ричарда Марлеса.

На сегодняшний день Австралия предоставила военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы.

«Австралия вводит дополнительные санкции против лиц в российском правительстве, тех, кто помогает продолжать эту войну, тех, кто финансирует эту войну, и распространяющих неправду для оправдания этой войны», — заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

Министр заявила, что санкционный режим Австралии против РФ является самым большим и это отражает поддержку народа Украины и основных норм суверенитета и территориальной целостности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Австралия Военная помощь Война России против Украины

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