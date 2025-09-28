Российский оппозиционный обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил NV, как у Путина скрывают реальное состояние российской экономики и что на самом деле с ней происходит.

25 сентября американский президент Дональд Трамп, находясь в Белом доме, сделал жесткое заявление о Путине и РФ. Интересным в нем было то, что кроме традиционных слов «мне не нравятся российские обстрелы», глава США кратко описал состояние дел российской экономики.

Реклама

«Мне это совсем не нравится. Он[Путин] убивает людей без какой-либо причины. Они[россияне] действуют очень плохо, учитывая, что они поставили все на карту. Их экономика катится в ад. Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории», — сказал Трамп.

Для американского лидера это становится новым трендом — утверждать, что путинская война довела российскую экономику едва ли не до краха. Впервые он заговорил об этом 23 сентября, после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.