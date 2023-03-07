Генсек ООН завтра встретится с Зеленским в Киеве 7 марта, 16:08 Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Киев, чтобы в среду, 8 марта, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Генсек во вторник прибыл в Польшу, откуда отправится в Киев, сообщил Дюжаррик. Он добавил, что в среду Гутерриш встретится с Зеленским, чтобы, в частности, обсудить продолжение действия соглашения об экспорте украинских зерновых.

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По его словам, Гутерриш прибудет в Киев уже во вторник, 7 марта. Это будет третья поездка генсека ООН в Украину с начала российского вторжения.

17 ноября 2022 года зерновое соглашение продлили на четыре месяца.

Срок его действия истечет 18 марта этого года, если оно не будет снова продлено.

1 марта Россия заявила, что согласится продлить соглашение, если будут учтены интересы ее сельхозпроизводителей.