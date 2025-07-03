Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку перед камерами

Ангела Меркель рассказала, как Дональд Трамп не пожал ей руку (Фото: REUTERS / Annegret Hilse)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как президент США Дональд Трамп во время своего первого срока однажды отказался пожать ей руку.

Об этом сообщает Politico.

Экс-канцлер описала Трампа как человека, который стремится привлечь к себе внимание.

По ее словам, этот инцидент произошел в марте 2017 года. Тогда президент США отказался пожать ей руку перед камерами, но сделал это за пределами комнаты, когда камеры не снимали.

«Я совершила ошибку, сказав: „Дональд, давайте пожмем руки“, а он не пожал. Он хотел привлечь к себе внимание. Это то, чего он хочет: отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — сказала Меркель.

Она добавила, что об этом свидетельствуют, в частности, действия Трампа по тарифам.

«В конечном итоге он должен добиться хороших результатов для американского народа. Он должен доказать свои способности, по крайней мере, перед своей страной», — отметила Меркель.

В своих мемуарах Меркель писала, что Трамп был «очарован» политиками с автократическими наклонностями.

Она также вспомнила свою первую встречу с Трампом в Белом доме в 2017 году. Тогда в Овальном кабинете журналисты попросили двух лидеров пожать друг другу руки для фото. Трамп, казалось, проигнорировал просьбу.

Меркель сказала, что Трамп «живет за счет нетрадиционных действий» и часто пытается «оставить свой след».

Ангелу Меркель впервые избрали в Бундестаг в 1990 году, а с 2000 по 2018 год она возглавляла партию Христианско-демократический союз. Она занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, до выборов 2021 года, когда решила больше не баллотироваться.

Меркель в своей книге Свобода. Мемуары 1954−2021 написала, что во время своего пребывания на посту пыталась помешать стремлению Украины быстро присоединиться к НАТО, потому что боялась военного ответа со стороны российского диктатора Владимира Путина.