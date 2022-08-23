Анджей Дуда прибыл в Киев 23 августа, 09:46 Анджей Дуда уже в Киеве (Фото:prezydent.pl)

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев во вторник, 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба главы польского государства.

В ходе визита состоятся переговоры Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также делегаций Украины и Польши. Они будут посвящены ситуации в Украине, ее военной, экономической и гуманитарной поддержке, а также двустороннему сотрудничеству.

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Также Дуда примет участие во втором саммите Крымской платформы.

Визит президента Польши проходит накануне Дня Независимости Украины и является третьим с начала войны. Ранее Дуда находился в Киеве 13 апреля и 21−22 мая.



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