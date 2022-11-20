Прогулка с Зеленским и фото с Патроном. Новый премьер Британии Риши Сунак посетил Киев — фоторепортаж
Риши Сунак 19 ноября прибыл с визитом в Киев (Фото:Офис президента Украины)
В субботу, 19 ноября, в Киев с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Это его первая поездка в Украину на новой должности. Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники в центре Киева и сделал фото с легендарным псом-сапером Патроном.
Рассказываем о первом визите Сунака в Киев в фотографиях.
Визит британского премьера не был анонсирован и стал неожиданностью — в 15:20 в субботу Владимир Зеленским опубликовал видео встречи с Риши Сунаком у Мариинского дворца. Лидеры двух государств пожали руки и вошли в помещение президентской резиденции.
В Белом зале дворца, который с апреля 2022 года называется Белым залом Героев Украины, Сунак и Зеленский провели приветственную фотосессию.
Зеленский и Сунак провели переговоры в расширенном формате, в частности, при участии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, посла Британии в Украине Мелинды Симмонс и главкома ВСУ Валерия Залужного. Также лидеры Великобритании и Украины провели двусторонние переговоры.
По итогам встречи Зеленский и Сунак провели совместную пресс-конференцию, завершившуюся дружескими объятиями.
Главные заявления:
- Сунак Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца.
- Сунак: Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны… Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, включающий 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам.
- Сунак: Мы усиливаем гуманитарную поддержку в холодную и суровую зиму.
- Британия передает Украине также гуманитарную помощь на общую сумму более 16 млн фунтов.
- Сунак: Великобритания надеется принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины.
- Сунак: Надеемся, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства, а те, кто совершил военные преступления, будут привлечены к ответственности.
- Зеленский: С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками.
- Зеленский: Мы сегодня обсудили все вопросы, важные для наших стран и для глобальной безопасности.
- Зеленский: Российские удары направлены, в том числе и на то, чтобы разрушить наше энергетическое соединение с энергосистемой Европы. Поэтому каждый удар по украинской энергетике — это удар по энергетической безопасности всего континента.
- Зеленский об украинской формуле мира: Это возможность для партнеров проявить лидерство в реализации ее пунктов. Обсудили сегодня возможности Великобритании стать созидателем мира в Украине и всей Европе.
- Зеленский о продовольственной безопасности и экспорте зерна: Верю, что вместе с Британией сможем оказать существенную помощь беднейшим странам мира, в частности в Африке и Азии.
- Зеленский отметил важность достижения договоренностей относительно гарантий безопасности для Украины, пока государство не является членом НАТО.
- Зеленский о признании Великобританией Голодомора геноцидом украинского народа: Это важно именно сейчас, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев.
Риши Сунак в Киеве также успел встретиться с легендарным псом из ГСЧС по кличке Патрон.
После переговоров Зеленский и Сунак возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.
Премьер-министр Великобритании также установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932−1933 годов на Михайловской площади.
После этого Владимир Зеленский и Риши Сунак осмотрели выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади.
В Укрзализныце традиционно опубликовали фото пассажира дипломатического рейса, которым на этот раз стал Риши Сунак.