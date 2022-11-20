Прогулка с Зеленским и фото с Патроном. Новый премьер Британии Риши Сунак посетил Киев — фоторепортаж 20 ноября, 11:17 Риши Сунак 19 ноября прибыл с визитом в Киев (Фото:Офис президента Украины)

В субботу, 19 ноября, в Киев с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Это его первая поездка в Украину на новой должности. Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники в центре Киева и сделал фото с легендарным псом-сапером Патроном.

Рассказываем о первом визите Сунака в Киев в фотографиях.

Визит британского премьера не был анонсирован и стал неожиданностью — в 15:20 в субботу Владимир Зеленским опубликовал видео встречи с Риши Сунаком у Мариинского дворца. Лидеры двух государств пожали руки и вошли в помещение президентской резиденции.

Видео дня

В Белом зале дворца, который с апреля 2022 года называется Белым залом Героев Украины, Сунак и Зеленский провели приветственную фотосессию.

Зеленский и Сунак провели переговоры в расширенном формате, в частности, при участии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, посла Британии в Украине Мелинды Симмонс и главкома ВСУ Валерия Залужного. Также лидеры Великобритании и Украины провели двусторонние переговоры.

По итогам встречи Зеленский и Сунак провели совместную пресс-конференцию, завершившуюся дружескими объятиями.

Главные заявления:

Сунак Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца.



Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца. Сунак : Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны… Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, включающий 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам.

: Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны… Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, включающий 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам. Сунак : Мы усиливаем гуманитарную поддержку в холодную и суровую зиму.

: Мы усиливаем гуманитарную поддержку в холодную и суровую зиму. Британия передает Украине также гуманитарную помощь на общую сумму более 16 млн фунтов.

передает Украине также гуманитарную помощь на общую сумму более 16 млн фунтов. Сунак: Великобритания надеется принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины.



Великобритания надеется принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины. Сунак: Надеемся, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства, а те, кто совершил военные преступления, будут привлечены к ответственности.

Зеленский: С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками.



С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Зеленский : Мы сегодня обсудили все вопросы, важные для наших стран и для глобальной безопасности.

: Мы сегодня обсудили все вопросы, важные для наших стран и для глобальной безопасности. Зеленский : Российские удары направлены, в том числе и на то, чтобы разрушить наше энергетическое соединение с энергосистемой Европы. Поэтому каждый удар по украинской энергетике — это удар по энергетической безопасности всего континента.

: Российские удары направлены, в том числе и на то, чтобы разрушить наше энергетическое соединение с энергосистемой Европы. Поэтому каждый удар по украинской энергетике — это удар по энергетической безопасности всего континента. Зеленский об украинской формуле мира : Это возможность для партнеров проявить лидерство в реализации ее пунктов. Обсудили сегодня возможности Великобритании стать созидателем мира в Украине и всей Европе.

: Это возможность для партнеров проявить лидерство в реализации ее пунктов. Обсудили сегодня возможности Великобритании стать созидателем мира в Украине и всей Европе. Зеленский о продовольственной безопасности и экспорте зерна: Верю, что вместе с Британией сможем оказать существенную помощь беднейшим странам мира, в частности в Африке и Азии.

Верю, что вместе с Британией сможем оказать существенную помощь беднейшим странам мира, в частности в Африке и Азии. Зеленский отметил важность достижения договоренностей относительно гарантий безопасности для Украины, пока государство не является членом НАТО.

отметил важность достижения договоренностей относительно гарантий безопасности для Украины, пока государство не является членом НАТО. Зеленский о признании Великобританией Голодомора геноцидом украинского народа: Это важно именно сейчас, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев.

Риши Сунак в Киеве также успел встретиться с легендарным псом из ГСЧС по кличке Патрон.

После переговоров Зеленский и Сунак возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.

Премьер-министр Великобритании также установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932−1933 годов на Михайловской площади.



После этого Владимир Зеленский и Риши Сунак осмотрели выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади.

В Укрзализныце традиционно опубликовали фото пассажира дипломатического рейса, которым на этот раз стал Риши Сунак.

