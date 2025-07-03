Производит батареи для БпЛА: дроны атаковали завод Энергия в Липецкой области, начался пожар — росСМИ

3 июля, 10:00
Поделиться:
Пожар на территории завода Энергия после атаки дронами 3 июля 2025 года, Липецкая область РФ (Фото: Telegram-канал Astra)

Пожар на территории завода Энергия после атаки дронами 3 июля 2025 года, Липецкая область РФ (Фото: Telegram-канал Astra)

В городе Елец Липецкой области РФ в ночь на четверг, 3 июля, дроны атаковали завод Энергия, который производит аккумуляторы для беспилотников, а также батареи для авиации и флота, сообщает российский Telegram-канал Astra.

На территории завода возник пожар. Astra геолоцировала опубликованные в Сети кадры и подтвердила, что в результате атаки повреждены здания Энергии.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявляет, что из-за атаки дронами возник пожар на парковке «одного из предприятий» города Елец. Он также утверждает, что огонь локализовали и пострадавших нет.

Реклама

Читайте также:
Часть крыши полностью разрушена. Схемы показали последствия атаки Сил обороны на завод по производству шахедов в Ижевске — спутниковые снимки

Представители Сил обороны Украины пока не комментировали заявления об атаке на Елец.

Прошлый раз Силы обороны Украины атаковали дронами завод Энергия 23 мая. Генштаб ВСУ сообщал, что в результате украинского удара на заводе начался пожар.

Предприятие является крупным производителем химических источников тока, изготавливает батареи для дронов, для модулей планирования и коррекции, которые устанавливают на авиационные бомбы, комплексы Искандер-М, крылатые ракеты и прочее.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Липецк Энергия Дроны БПЛА Война России против Украины удары по территории РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X