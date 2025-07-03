Пожар на территории завода Энергия после атаки дронами 3 июля 2025 года, Липецкая область РФ (Фото: Telegram-канал Astra)

В городе Елец Липецкой области РФ в ночь на четверг, 3 июля, дроны атаковали завод Энергия, который производит аккумуляторы для беспилотников, а также батареи для авиации и флота, сообщает российский Telegram-канал Astra .

На территории завода возник пожар. Astra геолоцировала опубликованные в Сети кадры и подтвердила, что в результате атаки повреждены здания Энергии.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявляет, что из-за атаки дронами возник пожар на парковке «одного из предприятий» города Елец. Он также утверждает, что огонь локализовали и пострадавших нет.

Представители Сил обороны Украины пока не комментировали заявления об атаке на Елец.

Прошлый раз Силы обороны Украины атаковали дронами завод Энергия 23 мая. Генштаб ВСУ сообщал, что в результате украинского удара на заводе начался пожар.

Предприятие является крупным производителем химических источников тока, изготавливает батареи для дронов, для модулей планирования и коррекции, которые устанавливают на авиационные бомбы, комплексы Искандер-М, крылатые ракеты и прочее.