Летели в сторону аэродрома. В Липецкой области прогремели взрывы, росСМИ сообщают о массированной атаке беспилотников
Беспилотник (Фото: 161.ru)
В ночь на четверг, 3 июля, в Липецкой области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают о массированной атаке беспилотников.
По данным российского Telegram-канала Baza, местные жители насчитали не менее 20 взрывов в небе над Липецком.
Telegram-канал Supernova+ отмечает, что дроны, по словам очевидцев, летели в сторону аэродрома Липецк-2.
В то же время губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил в регионе красный уровень «угрозы атаки БПЛА».