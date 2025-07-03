Летели в сторону аэродрома. В Липецкой области прогремели взрывы, росСМИ сообщают о массированной атаке беспилотников

3 июля, 06:02
Беспилотник (Фото: 161.ru)

В ночь на четверг, 3 июля, в Липецкой области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают о массированной атаке беспилотников.

По данным российского Telegram-канала Baza, местные жители насчитали не менее 20 взрывов в небе над Липецком.

Telegram-канал Supernova+ отмечает, что дроны, по словам очевидцев, летели в сторону аэродрома Липецк-2.

В то же время губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил в регионе красный уровень «угрозы атаки БПЛА».

