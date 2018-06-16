16 июня 2018, суббота

Запись с голосом Стивена Хокинга отправили в космос

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Ученый умер 14 марта 2018 года

Ученый умер 14 марта 2018 года

Издание Rolling Stone сообщает, что радиосигнал с Посланием мира и надежды авторства покойного британского ученого Стивена Хокинга отправлен в космос.

Сигнал отправлен в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00. 

Слова Хокинга были отправлены в космос при помощи спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в Себреросе.

Напомним, что британский физик Стивен Хокинг умер 14 марта из-за осложнений бокового амиотрофического склероза.

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