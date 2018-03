Черная дыра в сердце: Известные личности делятся в соцсетях своими мыслями о смерти Стивена Хокинга

В ночь на 14 марта в Кембридже на 77 году жизни скончался известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Наибольшую известность он получил благодаря изучению природы черных дыр и теории возникновения мира в результате Большого взрыва, а также был одним из основоположников квантовой космологии.

На сообщение о смерти великого физика отреагировали во всем мире, выразив соболезнования его родным и близким.

При этом многие известные личности решили поделиться в соцсетях своими мыслями о жизни и смерти ученого.

Певица Кэти Перри:

В моем сердце образовалась большая черная дыра за несколько часов до дня в честь числа Пи. До встречи.

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) 14 марта 2018 г.

Актер Маколей Калкин:

Только что узнал о смерти Стивена Хокинга. Для меня он одновременно был гением и любимым мультяшным персонажем Симпсонов. Мы будем скучать по тебе, дружище.

I just heard about Stephen Hawking's passing. He was both a genius and my favorite Simpsons character. We'll miss you, buddy. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 14 марта 2018 г.

Музыканты группы Foo Fighters:

"Не забывайте почаще смотреть на звезды, а не себе под ноги" — покойся с миром, легендарный Стивен Хокинг.

"Remember to look up at the stars and not down at your feet" - RIP Stephen Hawking you fucking legend. — Foo Fighters (@foofighters) 14 марта 2018 г.

Известный астрофизик Нил Деграсс Тайсон:

Его уход оставил после себя интеллектуальный вакуум. Но это не пустота. Подумайте об этом как о какой-то вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени, которая мешает. Стивен Хокинг, RIP 1942-2018.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 марта 2018 г.

Ученый и популяризатор науки Ричард Докинз:

"Молчаливое лицо, как циферблат ума, что в одиночку плывет сквозь мысли странные моря". Так Вордсворт описал Ньютона, но он мог предвидеть молчаливое лицо великого преемника Ньютона в качестве Лукасовского профессора.

“Silent face, the marble index of a mind forever voyaging through strange seas of thought, alone.” Wordsworth was writing of Newton, but he might have been foreseeing the silent face of Newton’s great successor as Lucasian Professor. pic.twitter.com/VZIP0xdQmG — Richard Dawkins (@RichardDawkins) 14 марта 2018 г.

Премьер Министр Великобритании Тереза Мэй:

Профессор Стивен Хокинг был блестящим и экстраординарным умом - одним из величайших ученых своего поколения. Его мужество, юмор и решимость максимально использовать жизнь были вдохновением. Его наследие не будет забыто.

Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind - one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten. — Theresa May (@theresa_may) 14 марта 2018 г.

К соболезнованиям по поводу ухода Хокинга присоединились и в Украине.

«Дуже важливо просто не здаватися». Пішов з життя видатний вчений та особлива людина Стівен Хокінг. Він вивчав закони всесвіту і зміг перебороти закони свого фізичного всесвіту. RIP — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.

НВ