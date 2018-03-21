Захарова прокомментировала данные об отставке Лаврова

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Лавров останется на посту главы российского МИДа

Лавров останется на посту главы российского МИДа

Спикер Министерства иностранных дел России российского Мария Захарова назвала данные о предстоящей отставке главы МИД Сергея Лаврова "подброшенной дезинформацией".

"Никаких источников, как я поняла, у канала нет, т.е. это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI - нечто вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру", - написала она в Facebook.

Захарова уточнила, что при подготовке материала журналисты RTVI не обращались к ней.

Ранее российский телеканал RTVI со ссылкой на несколько источников заявил о возможной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В администрации главы Кремля Владимира Путина заявили, что сообщения о предстоящей отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова являются "спекуляцией".

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