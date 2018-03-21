В Кремле прокомментировали сообщения о предстоящей отставке Лаврова

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Ранее в СМИ появилась информация, что Лавров

Ранее в СМИ появилась информация, что Лавров "устал" от своей должности

В администрации главы Кремля Владимира Путина заявили, что сообщения о предстоящей отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова являются "спекуляцией".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Давайте… не будем обращать внимания на спекуляции", - сказал спикер Путина, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О скорой отставке Лаврова со ссылкой сразу на несколько источников сообщил ранее телеканал RTVI.

Как отмечается, причиной этого является то, что глава МИД "устал".

Стоит добавить, что слухи об увольнении Лаврова появились на фоне громких провалов российской дипломатии, начиная со скандала с контрабандой кокаина из посольства РФ в Аргентине, заканчивая серьезным обострением отношений с Великобританией после химической атаки России в Солсбери.

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