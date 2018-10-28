За четыре дня в Брюсселе отменили 530 авиарейсов

Из-за забастовки персонала компании Aviapartner в аэропорту Брюсселя с чертверга было отменено 530 рейсов.
Об этом сообщает RTBF.
Работники Aviapartner - это обработчики багажа и помощники в аэропорту, которые требуют улучшения условий труда, в частности нормирование графика и перерывов, а также увеличение финансовых компенсаций.
Несмотря на попытки руководства аэропорта договориться с бастующими, компромисс пока не достигнут.
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