28 октября 2018, воскресенье

За четыре дня в Брюсселе отменили 530 авиарейсов

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Забастовка в брюссельском аэропорту Завентем

Забастовка в брюссельском аэропорту Завентем

Из-за забастовки персонала компании Aviapartner в аэропорту Брюсселя с чертверга было отменено 530 рейсов.

Об этом сообщает RTBF.

Работники Aviapartner - это обработчики багажа и помощники в аэропорту, которые требуют улучшения условий труда, в частности нормирование графика и перерывов, а также увеличение финансовых компенсаций.

Несмотря на попытки руководства аэропорта договориться с бастующими, компромисс пока не достигнут.

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