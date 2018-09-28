28 сентября 2018, пятница

Новая забастовка Ryanair: авиакомпания увеличила число отмененных рейсов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Забастовка пилотов Ryanair нарушит планы 40 тысяч пассажиров

Забастовка пилотов Ryanair нарушит планы 40 тысяч пассажиров

Авиакомпания Ryanair 28 сентября проведет 24-часовую забастовку, чтобы усилить давление на ход переговоров об уровне заработной платы и условиях труда.

Первоначально авиакомпания отменила 150 рейсов, назвав эту акцию забастовкой "небольшого числа членов экипажа", однако позже лоукостер заявил о дополнительной отмене около 100 рейсов после того, как немецкие пилоты присоединились к забастовке, сообщает Reuters.

Помимо Германии в забастовке примут участие члены экипажей в Бельгии, Португалии, Нидерландах, Испании и Италии.

Отмена рейсов затронет около 40 тысяч пассажиров. Это стало второй крупнейшей забастовкой после однодневной акции в августе, которая затронула 55 тысяч пассажиров.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове