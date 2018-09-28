Новая забастовка Ryanair: авиакомпания увеличила число отмененных рейсов

Авиакомпания Ryanair 28 сентября проведет 24-часовую забастовку, чтобы усилить давление на ход переговоров об уровне заработной платы и условиях труда.

Первоначально авиакомпания отменила 150 рейсов, назвав эту акцию забастовкой "небольшого числа членов экипажа", однако позже лоукостер заявил о дополнительной отмене около 100 рейсов после того, как немецкие пилоты присоединились к забастовке, сообщает Reuters.

Помимо Германии в забастовке примут участие члены экипажей в Бельгии, Португалии, Нидерландах, Испании и Италии.

Отмена рейсов затронет около 40 тысяч пассажиров. Это стало второй крупнейшей забастовкой после однодневной акции в августе, которая затронула 55 тысяч пассажиров.