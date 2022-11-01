Взрыв вертолетов Ка-52 в России: появилось видео работы партизан 1 ноября, 10:22 Вертолет Ка-42 (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ночью, в понедельник, 31 октября в Псковской области взорвали два российских вертолета Ка-52, в сети появилось видео работы партизан.

В результате взрыва два российских ударных вертолета Ка-52 и Ми-28 были полностью уничтожены. Еще два — существенно повреждены.

По данным СМИ, уничтожение двух разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на военном аэродроме Веретье является диверсией.



Видео дня

Видео работы партизан опубликовано в Telegram Орестократія.

Официально Минобороны России никак не комментировало происшествие на военном аэродроме.