Взрыв вертолетов Ка-52 в России: появилось видео работы партизан

1 ноября, 10:22
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Вертолет Ка-42 (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Вертолет Ка-42 (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ночью, в понедельник, 31 октября в Псковской области взорвали два российских вертолета Ка-52, в сети появилось видео работы партизан.

В результате взрыва два российских ударных вертолета Ка-52 и Ми-28 были полностью уничтожены. Еще два — существенно повреждены.

По данным СМИ, уничтожение двух разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на военном аэродроме Веретье является диверсией.

Видео дня

Видео работы партизан опубликовано в Telegram Орестократія.

Официально Минобороны России никак не комментировало происшествие на военном аэродроме.

https://www.youtube.com/watch?v=KBAe-JhddZA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вертолет Псковская область Война России против Украины

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