«Работали диверсанты». СМИ узнали причину уничтожения вертолетов Ка-52 в Псковской области 1 ноября, 07:11 Причиной уничтожения двух российских вертолетов Ка-52 в Псковской области стала диверсия (Фото:saidpvo.livejournal.com)

Уничтожение двух разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на военном аэродроме Веретье в Псковской области РФ является диверсией, сообщает Север.Реалии со ссылкой на источник.



«В моторных отсеках двух вертолетов произошли два взрыва, работали диверсанты… Кто-то проник на территорию части, сделал закладку какого-то вещества в двигательные отсеки двух вертолетов и произвел подрыв. Даже возгорания не было, взрывы были непосредственно внутри моторных отсеков», — сказал собеседник издания.

Видео дня

По его словам, к ликвидации последствий инцидента не стали привлекать МЧС и соответствующие службы, «чтобы не наводить панику».

«Проникнуть на территорию этой части достаточно просто, там защита нулевая — с любой деревни можно зайти и попасть прямо на взлетку», — добавил источник.

Он добавил, что военнослужащих пока не выпускают из части «в связи с проверкой». Войсковая часть № 44440 находится рядом с аэродромом, в ней располагается 15-я бригада армейской авиации.

Местные власти, по словам собеседника редакции, не в курсе произошедшего. Жители ближайших населенных пунктов взрывов не слышали.

Официально Минобороны России никак не комментировало происшествие на военном аэродроме в Псковской области.

По данным украинской разведки, на аэродроме в Псковской области в РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два — существенно повреждены.