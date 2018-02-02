Взрыв в здании налоговой в Анкаре признали терактом

Губернатор считает, что к теракту причастны сирийские курды

Взрыв в котельной, который произошел вечером 1 февраля в турецкой Анкаре, был результатом теракта.

Об этом по результатам экспертизы 2 февраля рассказали в пресс-службе губернатора города Эркана Топака.

Вечером 1 февраля в районе Кукурамбара (Чукурамбара) прогремел мощный взрыв. О пострадавших или погибших информация не поступала. Впоследствии губернатор заявил, что прогремел взрыв в газовой котельной в офисе налоговой.

Турецкие власти подозревают в причастности к взрыву Демократическим союз (сирийские курды).

На месте событий нашли остатки взрывного устройства. По версии властей, подозрительный мужчина зашел в помещение и оставил в нем сумку, в которой и находилась бомба.

В сообщении указывается, что в рамках этого дела задержали восьмерых подозреваемых.