В Анкаре прогремел мощный взрыв

В Анкаре (Турция) прогремел взрыв в многоэтажке.

Подтвержденных данных о террористическом акте нет. Пока причины взрыва неизвестны.

Однако взрыв был очень мощной силы, который слышали в соседних районах.

По информации телеканала Haber Turk, взрыв произошел в районе Чукурамбар.

Место событий оцеплено полицией и взрывотехниками.

According to #Turkish sources explosion caused by the explosion of a gas pipeline in the Directorate General of the Tax Office in #Ankara pic.twitter.com/YfO5258CZ9