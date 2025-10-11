Взрыв на заводе взрывчатки в США: спасатели не нашли выживших

Как сообщают СМИ, взрыв на заводе в Теннесси произошел около 07:45 утра по местному времени (Фото: Alan Poizner/USA Today Network via REUTERS)

После мощного взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в штате Теннесси (США) пропали без вести 18 человек, выжившие не найдены.

Об этом 11 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление чиновников, которые расследовали инцидент.

«На данный момент мы не обнаружили выживших (…) Нашим сообществам нужно объединиться и понять, что мы потеряли много людей. Это затрагивает не только семьи погибших, это гораздо глубже. (…) Это могут быть люди, с которыми вы росли», — заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис и отметил, что одной из жертв взрыва стал его друг детства.

Реклама

Представители местных властей пока отказались назвать точное число погибших — из-за хаоса, который царил на месте происшествия еще долго после взрыва, пишет CNN.

Читайте также: В США произошел взрыв на заводе по производству межконтинентальных баллистических ракет

Взрыв произошел во время ранней смены на заводе Accurate Energetic Systems и вызвал серию меньших взрывов, сообщили официальные лица, и причина все еще расследуется.

По словам источника CNN, знакомого с ходом расследования, до конца 11 октября специалисты будут на месте инцидента ликвидировать остатки взрывчатых веществ — поскольку «химические вещества оказались более нестабильны, чем считалось ранее».

Источник добавил, что время проведения этих контролируемых взрывов неизвестно, но они будут слышны людям в этом районе, отметив, что цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность района.

По словам источника, следователи также собирают данные о трудоустройстве, а ФБР проводит анализ сотовой связи, чтобы точно определить, кто находился в здании во время взрыва.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, в субботу на месте происшествия будут проводиться взрывные работы, поскольку «химические вещества более нестабильны», чем считалось ранее.

По информации агентства Associated Press, взрыв произошел около 7:45 утра по местному времени (около 15:45 по Киеву — ред.), разбудив жителей в радиусе нескольких километров.

«Я подумал, что дом обрушился, а я оказался внутри», — рассказал изданию местный житель Джентри Стовер.

Глава администрации округа Хикман Джим Бейтс сказал, что пока неясно, сколько людей находилось внутри завода во время взрыва.

«Расследование, вероятно, продлится несколько дней», — сказал чиновник.

Как сообщили представители WSMV, филиала CNN, в истории данного предприятия уже были взрывы со смертельным исходом — и завод уже подвергался федеральным штрафам, связанным с нарушением правил безопасности на рабочем месте.

«В апреле 2014 года взрыв на предприятии унес жизнь одного рабочего и привел к травмированию еще четырех, Взрыв, произошедший в задней части здания, где хранились патроны для ружей, нанес серьезный ущерб», — подытожили журналисты.