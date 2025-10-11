На военном заводе в Теннесси произошел мощный взрыв, есть погибшие и пропавшие без вести

В штате Теннесси, США , произошел мощный взрыв на военном заводе Accurate Energetic Systems, который производит взрывчатые вещества для армии и промышленности.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел около 7:45 утра по местному времени и был настолько сильным, что ударную волну почувствовали жители населенных пунктов в 20 километрах от места происшествия. По данным CNN, на предприятии есть погибшие и пропавшие без вести, однако точное количество пострадавших пока не разглашается.

«Мы не можем начать поиск внутри — взрывы продолжаются, и это представляет смертельную угрозу для спасательных бригад», — заявил шериф округа Гамфрис Крис Дэвис.

Из-за серии вторичных детонаций спасатели не могут попасть на территорию завода. Над промышленным комплексом, занимающим более 1 300 акров, поднялся плотный столб черного дыма.

Местные жители рассказывают, что звук взрыва напоминал падение самолета или землетрясение.

«Я подумал, что дом обвалился прямо на меня», — рассказал житель городка Лобелвилл Гентри Стовер.

Accurate Energetic Systems — важный производитель взрывчатых материалов для армии, аэрокосмической отрасли, газонефтяного сектора и промышленного демонтажа. Предприятие имеет несколько отдельных цехов с повышенным уровнем безопасности, но официально не считалось аварийным.



Это уже не первый инцидент на заводе: в 2014 году здесь также произошел взрыв, который унес жизнь одного работника и ранил трех других.

Сейчас эксперты предполагают, что первичная детонация могла произойти в одном из производственных корпусов, где хранились активные компоненты взрывчатки. Официальная причина трагедии пока неизвестна.