"Вызовов стало больше": Лукашенко решил укрепить границу Сегодня, 16:08 355 Цей матеріал також доступний українською EPA Александр Лукашенко EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах увеличить численность пограничников в стране.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что “вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году”.

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