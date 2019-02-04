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"Вызовов стало больше": Лукашенко решил укрепить границу

Сегодня, 16:08
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EPA

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах увеличить численность пограничников в стране. 

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что “вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году”.

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Теги:   Александр Лукашенко Граница Беларусь

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