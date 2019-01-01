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Лукашенко в новогоднем обращении поднял вопрос независимости Беларуси

Сегодня, 11:47
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Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил "всех, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее".

Он также отметил, что белорусы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости "и именно такой сохранить страну для детей и внуков".

Президент Беларуси поблагодарил всех, кто находится "на посту", обеспечивая военную и экономическую безопасность страны.

Он также призвал граждан беречь мир в стране как "огромную ценность".

"Главное – мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны", – отметил Лукашенко.

 

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Теги:   Александр Лукашенко Беларусь

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