Выборы в Европарламент: голосуют Литва, Мальта и Словакия Сегодня, 12:18 175 Цей матеріал також доступний українською European Parliament / Facebook European Parliament / Facebook

На третий день выборов в Европарламент депутатов в парламент Евросоюза выбирают граждане Литвы, Мальты и Словакии.

Об этом сообщает DW.

В Чехии, где избирательные участки были открыты уже в пятницу, 24 мая, граждане страны смогут проголосовать и в субботу.

В первый день выборов, 23 мая, депутатов нового Европарламента выбирали граждане Великобритании и Нидерландов. По прогнозам, большинство голосов граждан Соединенного королевства может получить партия инициатора Brexit Найджела Фараджа, основанная в начале 2019 года.

По данным экзитполов в Нидерландах, лидирует социал-демократическая Партия труда, набрав 18,4 процента голосов. Один из ее лидеров Франс Тиммерманс — кандидат европейских социал-демократов на пост главы Еврокомиссии.

В пятницу, 24 мая, голосование проходило в Чехии и Ирландии.

Официальные результаты выборов во всех государствах Евросоюза будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования 26 мая.

Как сообщалось, в четверг, 23 мая, в Евросоюзе начались четырехдневные выборы в Европарламент. В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Евродепутатов выбирают на пять лет — до 2024 года.