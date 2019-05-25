Выборы в Европарламент: голосуют Литва, Мальта и Словакия
На третий день выборов в Европарламент депутатов в парламент Евросоюза выбирают граждане Литвы, Мальты и Словакии.
Об этом сообщает DW.
В Чехии, где избирательные участки были открыты уже в пятницу, 24 мая, граждане страны смогут проголосовать и в субботу.
В первый день выборов, 23 мая, депутатов нового Европарламента выбирали граждане Великобритании и Нидерландов. По прогнозам, большинство голосов граждан Соединенного королевства может получить партия инициатора Brexit Найджела Фараджа, основанная в начале 2019 года.
По данным экзитполов в Нидерландах, лидирует социал-демократическая Партия труда, набрав 18,4 процента голосов. Один из ее лидеров Франс Тиммерманс — кандидат европейских социал-демократов на пост главы Еврокомиссии.
В пятницу, 24 мая, голосование проходило в Чехии и Ирландии.
Официальные результаты выборов во всех государствах Евросоюза будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования 26 мая.
Как сообщалось, в четверг, 23 мая, в Евросоюзе начались четырехдневные выборы в Европарламент. В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Евродепутатов выбирают на пять лет — до 2024 года.