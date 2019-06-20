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Джонсон и Хант прошли в финал гонки за кресло премьера Британии

Сегодня, 20:15
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Джонсон и Хант прошли в финал гонки за кресло премьера Британии - фото

REUTERS/Henry Nicholls

Борис Джонсон

В финальный раунд выборов премьер-министра Великобритании прошли экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

Об этом сообщает BBC.

В ходе пятого тура голосования из гонки выбыл министр окружающей среды Майкл Гоув. Его поддержали 75 депутатов от Консервативной партии — всего на два голоса меньше, чем Ханта.

Джонсон, которого считают фаворитом гонки, получил 160 голосов из 313.

Из двух финалистов будут выбирать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен после 22 июля.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

На должность лидера Консервативной партии Британии и соответственно — пост премьера официально претендовали десять политиков.

В первом туре выборов лидера Консервативной партии и премьера Британии больше всех голосов набрал Борис Джонсон.

Теги:   Джереми Хант Борис Джонсон Великобритания

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