Элла Либанова
Назад из Польши. Вернутся ли украинцы?
Ульяна Супрун
Где искать железо для организма
Кристина Бердинских
Что не так с главным разведчиком Зеленского
Петр Олещук
Что изменит двухпалатный парламент?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Борис Джонсон победил в первом туре выборов за пост лидера консерваторов

Сегодня, 15:44
Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон победил в первом туре выборов за пост лидера консерваторов - фото

REUTERS/Simon Dawson

На выборах лидера Консервативной партии Британии определился фаворит, трое кандидатов выбыли из борьбы

В первом туре выборов лидера Консервативной партии Британии больше всех голосов набрал Борис Джонсон.

Как сообщает ВВС, за Джонсона отдали свои голоса 114 депутатов Палаты общин от Консервативной партии из 313.

Его главные конкуренты — нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув — получили 43 и 37 голосов соответственно.

Трое из десяти кандидатов — Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер — выбыли из борьбы, не преодолев проходной барьер в 17 голосов.

Также в следующий тур вышли бывший министр Brexit Доминик Рааб (27 голосов), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр международного развития Рори Стюарт (19) и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20).

Выборы с постепенным выбыванием кандидатов продолжатся на следующей неделе.

Не позже 20 июня кандидатов должно остаться только двое, и выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Теги:   Консервативная партия Великобритания Борис Джонсон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 22:00

img
В Украине не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде — заместитель главы АП
Футбол

Сегодня, 19:19

img
УЕФА завел дело против Украины за поведение болельщиков на матче с Сербией
Экономика

Сегодня, 09:04

img
Трамп рассматривает возможность введения санкций против Северного потока-2

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 10:21

img
Пыл угас. Крым погряз в общероссийской коррупции и несвободе — The Economist
События

Сегодня, 22:07

img
Загорится лес в Чернобыле — поедем. Как работает единственная в Украине женщина химик-спасатель
Политика

Сегодня, 21:30

img
Кубики власти. Как Зеленский поддерживает форму и как худеют украинские политики — эксклюзив НВ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться