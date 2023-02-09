Возраст и здоровье не помеха. Байден еще не решил, пойдет ли в президенты в 2024 году

9 февраля, 07:07
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году. Однако, по его словам, окончательное решение об этом пока не принято.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.

«Я намерен это делать, я думаю, но я пока твердо не принял это решение», — сказал Байден. По его мнению, возраст и состояние здоровья для него не помеха.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Дональд Трамп

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