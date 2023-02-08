«Ставка против Америки — плохой выбор». Как Байден поддержал Украину в ежегодной речи в Конгрессе и какие сигналы озвучил для Путина и Си 8 февраля, 10:23 Джо Байден выступает в Конгрессе США, 7 февраля 2023 (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

7 февраля президент США Джо Байден выступил в Конгрессе США с ежегодной речью О положении дел в стране, часть которой посвятил поддержке Украины.

Среди слушателей выступления Байдена в зале Палаты представителей США была посол Украины Оксана Маркарова. Американский президент назвал ее человеком, который «олицетворяет не только свою нацию, но и мужество своего народа».



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NV приводит самые важные выдержки из речи Джо Байдена.

«Будем с вами столько, сколько необходимо»: о поддержке Украины

Байден заявил, что США и их союзникам удалось «объединить НАТО и построить глобальную коалицию». «Мы противостоим агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом», — заявил президент США.

«Наша сила — это не только пример нашей силы, но и сила нашего примера, — добавил Байден. — Давайте помнить: мир наблюдает. Я выступал в этом зале год назад, всего через несколько дней после того, как Владимир Путин развязал свою жестокую войну против Украины. Кровавое нападение, вызывающее в памяти образы смертей и разрушений, которые Европа испытала во время Второй мировой войны. Вторжение Путина стало испытанием на столетия. Испытанием Америки. Испытанием мира. Будем ли мы отстаивать самые главные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли отстаивать право людей жить свободными от тирании? Будем ли отстаивать защиту демократии? Такая защита имеет для нас значение, поскольку она сохраняет мир и предостерегает потенциальных агрессоров от угрозы нашей безопасности и процветанию. Через год мы знаем ответ [на эти вопросы]».

«Мы будем с вами столько, сколько потребуется. Наша нация работает для того, чтобы больше свободы, достоинства и мира было не только в Европе, но и везде», — заверил Байден, обращаясь к Оксане Маркаровой.

«Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту»: о противостоянии с Китаем

Президент США намеком раскритиковал внешнюю политику своего предшественника Дональда Трампа, заявив, что до избрания самого Байдена «Китайская Народная Республика увеличивала свое могущество», а роль Америки в мире снижалась.

«Больше такого не будет. Я четко дал понять президенту Си [лидеру КНР Си Цизньпину], что мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту. Я не буду приносить извинения, что мы инвестируем в то, чтобы сделать Америку сильной. Инвестируем в американские инновации, в области, которые определят будущее и в которых правительство Китая намерено доминировать. Инвестируем в наши альянсы и работу с нашими союзниками, чтобы защитить наши передовые технологии, чтобы они не использовались против нас. Модернизируем нашу армию для сохранения стабильности и сдерживания агрессии», — подчеркнул Байден.

По его словам, сегодня США имеют «самую сильную позицию за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или с кем-либо еще в мире».



«Я привержен сотрудничеству с Китаем там, где такое сотрудничество может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но не стоит обманываться: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай угрожает нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. И мы это сделали. Давайте четко отметим, что стремление к победе в соревновании с Китаем должно объединить всех нас. Мы сталкиваемся с серьезными вызовами во всем мире», — подчеркнул Байден.

«Ставка против Америки — плохой выбор»: о борьбе демократий и автократий

Расширяя тему глобальной борьбы между двумя типами политических режимов, Байден выразил уверенность, что демократии «за последние два года стали сильнее, а не слабее», тогда как «автократии слабеют, а не укрепляются».

«Америка снова объединяет мир, чтобы противостоять этим вызовам: от климата и глобальной системы здравоохранения до проблем продовольственной безопасности, терроризма и территориальной агрессии. Союзники активизируются, тратят больше и производят больше. Между партнерами в Тихом океане и партнерами в Атлантике формируются мосты», — подчеркнул Байден.

Отдельно он отметил: «Те, кто делает ставку против Америки, еще узнают, как они ошибаются. Ставка против Америки никогда не будет хорошим выбором».

«Брутальная война Путина»: о глобальных проблемах из-за агрессии Кремля

В своей речи Байден также затронул экономические проблемы, углубленные войной РФ против Украины, и попытки США преодолеть их.

«Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, нарушившей цепи поставок, и из-за нечестной и буртальной войны Путина в Украине, которая нарушила поставки энергии и экспорт продовольствия, блокируя зерно в Украине», — напомнил он, заверив американцев, что США занимают в этом кризисе «лучшие позиции».

«История Америки — это история прогресса и устойчивости, мы всегда двигались вперед. Мы единственная страна, которая выходила из каждого кризиса более сильной, чем входила в него. […] Два года назад наша экономика пошатнулась. Мы создали — с помощью многих присутствующих здесь людей — рекордные 12 миллионов новых рабочих мест — больше рабочих мест, созданных за два года, чем любой президент создавал за четыре года», — отметил президент США.



«Борьба ради борьбы ни к чему не приведет»: призыв к республиканцам

Часть речи Байден посвятил призыву к двухпартийному единству в Конгрессе США, где республиканцы получили большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов осенью 2022 года.

«Обращаюсь к моим друзьям-республиканцам. Если мы могли работать вместе в последнем Конгрессе, то нет причин, чтобы мы не могли работать вместе, находить консенсус по важным вещам и в новом Конгрессе тоже. Люди направили нам четкий месседж: борьба ради борьбы, власть ради власти, конфликт ради конфликта ни к чему не приведет. И таким всегда было мое видение страны: восстановить душу нации, отстроить костяк Америки, средний класс, объединить страну», — заявил Байден.

Он добавил, что «с нетерпением ждет» сотрудничества с республиканцем Кевином Маккарти, недавно избранным спикером Палаты представителей, который заменил на эти должности демократку Нэнси Пелоси.

«Собравшись здесь сегодня вечером, мы пишем следующий раздел величественной истории, истории прогресса и устойчивости. Когда мировые лидеры просят меня дать определение Америке, я определяю нашу страну одним словом: возможности», — подчеркнул президент США.