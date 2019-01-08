ВВС: Стала известна дата парламентского голосования по Brexit Сегодня, 03:37 29 Цей матеріал також доступний українською Парламентарии призвали Мэй не допустить Brexit без согласования

Парламент Великобритании проголосует за соглашение о Brexit 15 января, передает ВВС со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Сообщается также, что более 200 депутатов подписали письмо к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не допустить вариант Brexit без согласования с парламентом.

Ранее Мэй заявляла, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.