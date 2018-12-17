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Brexit: Мэй рассказала, когда состоится голосование по сделке с ЕС

Сегодня, 19:11
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Голосование по соглашению по Brexit состоится уж в 2019 году

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы намерены вернуться к дебатам относительно важнейшего голосования (связанного с Brexit - ред) на неделе, начинающейся 7 января, а на последующей неделе - провести само голосование", - сказала Мэй. 

По словам премьера, парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год. 

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit

Теги:   Тереза Мэй Brexit Парламент

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