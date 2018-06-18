18 июня 2018, понедельник

Возросло число погибших в результате теракта в Афганистане

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Теракт произошел в провинции Нангархар

Теракт произошел в провинции Нангархар

Афганские СМИ сообщают, что число жертв терактов в городе Джелалабаде возросло до 44 человек.

Ответственность за теракты на данный момент не взяла на себя ни одна организация, передает Укринформ.

Напомним, в субботу, 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

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