16 июня 2018, суббота

В Афганистане во время празднования перемирия с талибами в результате теракта погибли 26 человек

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Талибы и афганские военные планировали отпраздновать перемирие

Талибы и афганские военные планировали отпраздновать перемирие

В субботу, 16 июня, в результате взрыва во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает Reuters.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался вблизи места встречи талибов и афганских военных, которые планировали отпраздновать перемирие.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт.

Сообщается, что целью было собрание афганских сил.

Также отмечается, что президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении перемирия со стороны правительства с экстремистской группировкой Талибан. Объявленное ранее прекращение огня должно было закончиться в среду, 20 июня.

Гане не уточнил, на какой именно период он продолжает перемирие, однако призвал талибов продлить перемирие с их стороны, которое должно завершиться в воскресенье, 17 июня.

 

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