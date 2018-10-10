Возле берегов Турции утонула лодка с мигрантами, есть жертвы

У берегов Турции утонула лодка с мигрантами

Возле берегов Турции утонула лодка, на которой находились мигранты.

Об этом пишет Reuters.

В результате погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.

Лодка утонула в районе Измира.

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"9 человек погибли, а 25 считаются пропавшими без вести в результате катастрофы лодки, перевозивший беженцев недалеко западного побережья Турции в районе Измира", - сказано в сообщении.

На данный момент продолжаются поиски пропавших людей.

Всего на лодке находилось около 35 человек. Однако, не сообщается откуда и куда именно это судно направлялось.