В Средиземном море спасли более 600 мигрантов

Техническое состояние многих лодок, на которых плыли иммигранты, было неудовлетворительным

Береговая охрана Марокко в ходе спасательной операции вызволили из воды более 600 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться до Испании, сообщает Middle East Eye.

"Техническое состояние многих лодок, на которых плыли иммигранты, было неудовлетворительным, поэтому лодки начали тонуть", - говорится в сообщении.

Тридцать одна лодка, перевозящая в общей сложности 615 мигрантов, была благополучно возвращена в порт.

Национальность спасенных не указывается.

В сообщении отмечается, что по данным Международной организации по миграции, в Испанию за этот год прибыли 38 тыс. мигрантов.

Ранее сообщалось, что глава МВД Италии грозит закрыть аэропорты для мигрантов.