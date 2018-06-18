18 июня 2018, понедельник

ВОЗ исключила трансгендерность из списка психических расстройств

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Новый классификатор заболеваний ВОЗ вступит в силу в 2022 году

Новый классификатор заболеваний ВОЗ вступит в силу в 2022 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила трансгендерность из перечня психических расстройств.

В проекте новой международной классификации болезней (МКБ-11), гендерное несоответствие перенесено в раздел о сексуальном здоровье.

"Еще одна новая глава о сексуальном здоровье объединяет расстройства, которые ранее были классифицированы другими способами (например, гендерное несоответствие ранее считалось психическим расстройством) или были описаны по-другому", - говорится в заявлении ВОЗ.

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Напомним, что ВОЗ внесла зависимость от онлайн- и видеоигр в раздел МКБ-11 о расстройствах, вызывающих привыкание.

Обновленный классификатор болезней МКБ-11 будет представлен на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года для принятия государствами-членами ВОЗ и вступит в силу 1 января 2022 года.

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