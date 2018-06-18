18 июня 2018, понедельник

ВОЗ официально признала игроманию психическим заболеванием

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Патологическое влечение к играм признано психическим заболеванием
Фото: pixabay.com

Патологическое влечение к играм признано психическим заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла зависимость от онлайн- и видеоигр в каталог заболеваний.

Критериями для постановки диагноза называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий, сообщает DW.

По мнению ВОЗ, диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев.

Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр.

 

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