Война Путина будет разрушительной для России — экс-директор ЦРУ 13 апреля, 10:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Влияние санкций, которые ввел и продолжит вводить Запад из-за войны войны против Украины, будет разрушительным для России.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом заявил Директор ЦРУ в 2011−12 годах, Командующий Центральным командованием США в 2008−10 годах, бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

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«Мы понимаем, что влияние это будет разгромным, оно будет разрушительным. Но Россия может выдержать очень серьезные экономические и финансовые удары, потому что она готовилась к такой войне», — сказал он.

Дэвид Петреус подчеркнул, что каждая отрасль в России уже терпит потери из-за санкций.

«Надо посмотреть, что необходимо сделать для обеспечения действенности санкций, с тем чтобы они обрубили цепочки поставок для Российской Федерации. Есть команды, которые этим занимаются. Мы знаем, что есть люди, которые этим усердно занимаются. Следует также дать им время, чтобы это сработало», — подчеркнул он.

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Экс-директор ЦРУ отметил, что из-за развязанной Путиным войны пострадают, прежде всего, рядовые россияне.

«Это будет иметь разрушительный эффект для России. До тех пор, пока Путин или кто-то подобный Путину будет управлять этой страной», — резюмировал Дэвид Петреус.

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