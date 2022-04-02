Хакеры Anonymous заполучили данные РПЦ и военного завода в РФ
Хакеры получили доступ к данным российских предприятий (Фото:Mika Baumeister/Unsplash)
Хакеры Anonymous заполучили данные Липецкого механического завода, который проводит ремонт российской военной техники и благотворительного фонда российской православной церкви (РПЦ).
Война России против Украины — главные события 1 апреля
Хакеры, в частности, выложили в сеть 25 гигабайт переписки сотрудников завода.
В то же время более 57 тысяч переписки благотворительного фонда РПЦ пока доступна только журналистам и исследователям.
Днем 1 апреля Anonymous нанесли очередной удар путинскому режиму. На этот раз, посредством взлома сайта многопрофильной инвестиционной компании, принадлежащей Михаилу Винокурову — зятю одного из ближайших к Путину чиновников Сергея Лаврова.
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