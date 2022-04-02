Хакеры Anonymous заполучили данные РПЦ и военного завода в РФ

2 апреля, 05:23
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Хакеры получили доступ к данным российских предприятий (Фото:Mika Baumeister/Unsplash)

Хакеры получили доступ к данным российских предприятий (Фото:Mika Baumeister/Unsplash)

Хакеры Anonymous заполучили данные Липецкого механического завода, который проводит ремонт российской военной техники и благотворительного фонда российской православной церкви (РПЦ).

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Хакеры, в частности, выложили в сеть 25 гигабайт переписки сотрудников завода.

https://twitter.com/PucksReturn/status/1509987131753652234

В то же время более 57 тысяч переписки благотворительного фонда РПЦ пока доступна только журналистам и исследователям.

Видео дня
https://twitter.com/YourAnonTV/status/1510003195266879488

Днем 1 апреля Anonymous нанесли очередной удар путинскому режиму. На этот раз, посредством взлома сайта многопрофильной инвестиционной компании, принадлежащей Михаилу Винокурову — зятю одного из ближайших к Путину чиновников Сергея Лаврова.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Хакеры Anonymous Хакер Война России против Украины

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