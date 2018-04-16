Во время бунта в американской тюрьме погибли семь человек

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Семь человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме

Семь человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме

В результате беспорядков, которые вспыхнули в тюрьме строгого режима в Южной Каролине, США, погибли семь заключенных, еще 17 получили ранения.

Бунт среди заключенных начался в воскресенье вечером, 15 апреля, в исправительном учреждении Lee Correctional Institution в Бишопвилле. В понедельник, 16 апреля, в 2:55 ночи ситуация была взята под полный контроль, передает AFP.

В результате массовой драки никто из сотрудников учреждения не пострадал.

"В инциденте участвовали несколько заключенных в трех жилых помещениях", - сообщили официальные лица.

Издание отмечает, что вчерашний бунт – один из самых смертоносных в истории США.

Напомним, что в ходе беспорядков в СИЗО в венесуэльском городе Валенсия погибли 68 человек – 66 мужчин и две женщины.

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