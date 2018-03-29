Бунт в тюрьме в Венесуэле: генпрокурор сообщил о 68 погибших

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В Венесуэле при беспорядках в СИЗО погибли 68 человек

В Венесуэле при беспорядках в СИЗО погибли 68 человек

По официальным данным, в ходе беспорядков в СИЗОв венесуэльском городе Валенсия погибли 68 человек – 66 мужчин и две женщины.

Об этом у себя в Twitter написал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

По его словам, погибшие пришли навестить своих близких в тюрьме.

Следственные органы начали расследование, в котором примут участие четыре прокурора.

Причиной гибели людей, предположительно, стал пожар.

Ранее сообщалось, что в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо вспыхнул бунт, затем начался пожар.

Пожар начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь вырваться.

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