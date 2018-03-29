Бунт в тюрьме в Венесуэле: генпрокурор сообщил о 68 погибших

В Венесуэле при беспорядках в СИЗО погибли 68 человек

По официальным данным, в ходе беспорядков в СИЗОв венесуэльском городе Валенсия погибли 68 человек – 66 мужчин и две женщины.

Об этом у себя в Twitter написал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

3) En las indagaciones preliminares, los resultados arrojan el fallecimiento d 66 hombres y dos mujeres q se encontraban en calidad de visitantes (pernocta) A los mismos se les realizaron los respectivos protocolos d autopsia y entrega respectiva de los cuerpos a sus familiares — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 29 марта 2018 г.

По его словам, погибшие пришли навестить своих близких в тюрьме.

Следственные органы начали расследование, в котором примут участие четыре прокурора.

Причиной гибели людей, предположительно, стал пожар.

Ранее сообщалось, что в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо вспыхнул бунт, затем начался пожар.

Пожар начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь вырваться.