Во Флориде в результате стрельбы пострадали трое подростков

В городе Орландо во Флориде неизвестные открыли стрельбу в толпу людей в парке возле одной из школ, в результате раненния получили трое подростков, сообщает телеканал WFTV 9 со ссылкой на полицию.

Как сообщили в полиции, им поступило сообщение, что трое неизвестных начали стрелять в толпу людей в парке.

По словам очевидцев, три девочки были ранены в ноги, их доставили в местную больницу. Об их состоянии пока не сообщается.

Полиция выясняет обстоятельства и причины случившегося.

Witnesses tell me they heard seven or eight gun shots from their home and came running to the park where they found several teenage women who had been shot. #WFTV pic.twitter.com/Z1W6qEzbXB