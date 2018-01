В центре Нью-Йорка произошла стрельба: трое раненых

В результате стрельбы в центре Нью-Йорка трое людей получили ранения, передает Daily Mail.

Как отмечается, инцидент произошел в центре Манхэттена на 31-й улице между 5-м авеню и Бродвеем.

Причиной стрельбы стала ссора.

Как передает издание, жертвы, личность которых пока не установлена, получили не угрожающие жизни травмы. Их госпитализировали.

Police and emergency responders at the scene of a shooting on 31st Street in Midtown on Sunday evening.



3 people were shot about 2 blocks south of the Empire State Building.



Police were searching for a gunman who ran off after the shooting. pic.twitter.com/un4ua7EYcX