Четырехзвездочный адмирал. Военно-морские силы США впервые может возглавить женщина 22 июля, 08:38 Лиза Франчетти (Фото:U.S. Navy/Wikipedia)

Президент США Джо Байден выдвинул на должность руководителя Военно-морских сил адмирала Лизу Франчетти.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Если кандидатура Франчетти будет утверждена, она станет первой женщиной в истории ВМС, которая займет эту должность, и первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов.

Видео дня

По данным Reuters, решение Байдена стало неожиданностью. Чиновники Пентагона ожидали, что должность получит адмирал Сэмюэль Папаро, который возглавляет военно-морские силы в Тихом океане и имеет опыт борьбы с растущей угрозой со стороны Китая.

«На протяжении своей карьеры адмирал Франчетти продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и в политической сферах. Она является второй женщиной в истории ВМС США, получившей звание четырехзвездочного адмирала, и после утверждения ее в этой должности она снова войдет в историю как первая женщина на посту начальника Военно-морских операций и в Объединенном комитете начальников штабов», — сказал Байден.

Занять новую должность она может уже со следующего месяца.

Отмечается, что Франчетти служит в американском флоте с 1985 года. Сейчас она занимает должность заместителя начальника Военно-морских операций.