08 ноября 2018, четверг

Вице-премьер Италии допустил развал правящей коалиции

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Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо

Вице-премьер Италии и лидер популистского движения Пять звезд Луиджи Ди Майо допустил развал правящей коалиции из-за невозможности согласовать законодательство о сроках давности уголовного преследования.

В интервью газете Il Fatto Quotidiano Ди Майо заявил об обострении напряженности с правыми из Лиги Севера из-за этого вопроса.

"Нам нужно прийти к соглашению, иначе коалиция рухнет", -  цитирует интервью Ди Майо Reuters. 

Для разрешения спорных моментов Ди Майо в четверг встретится с премьер-министром Джузеппе Конте и лидером Лиги Севера, вице-премьером Маттео Сальвини.

Движение Пять звезд выступает за отмену срока давности при расследовании уголовных преступлений, включая коррупцию.

По итогам выборов в марте 2018 года популисты Движения Пяти звезд и Лиги Севера сформировали новое правительство страны, во главе с беспартийным 53-летним юристом Джузеппе Конте.

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