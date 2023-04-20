Под Тулой российский зенитно-ракетный комплекс С-400 вылетел в кювет — видео 20 апреля, 21:47 Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет (Фото:Скриншот видео Mash/Telegram)

В России под Тулой на шоссе М2-Крым перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

Об этом сообщается в российских Telegram-каналах.

Водитель, по их словам, не справился с управлением и вылетел в кювет. У него диагностировали перелом руки.

По данным росСМИ, зенитно-ракетный комплекс изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. После этого ЗРК стоимостью около 13 млрд российских рублей перевернулся. Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва, по их словам, нет.

Видео дня

Ранее под Тулой в городе Киреевск днем 26 марта раздался взрыв. Очевидцы заявлял, что в области упал беспилотник.