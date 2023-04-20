Под Тулой российский зенитно-ракетный комплекс С-400 вылетел в кювет — видео
Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет (Фото:Скриншот видео Mash/Telegram)
В России под Тулой на шоссе М2-Крым перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.
Об этом сообщается в российских Telegram-каналах.
Водитель, по их словам, не справился с управлением и вылетел в кювет. У него диагностировали перелом руки.
По данным росСМИ, зенитно-ракетный комплекс изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. После этого ЗРК стоимостью около 13 млрд российских рублей перевернулся. Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва, по их словам, нет.
Ранее под Тулой в городе Киреевск днем 26 марта раздался взрыв. Очевидцы заявлял, что в области упал беспилотник.