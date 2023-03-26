Образовалась огромная воронка. В Тульской области РФ раздался мощный взрыв: сообщают о падении беспилотника — фото 26 марта, 16:48 В Тульской области упал очередной беспилотник (Фото:SHOT / Telegram)

Под Тулой в городе Киреевск днем в воскресенье, 26 марта, раздался взрыв. Очевидцы говорят, что в области снова упал беспилотник.

В сети появились фото и видео последствий «загадочной атаки».

Издание Baza опубликовало также видео с моментом взрыва.

Российское госагентство ТАСС пишет, что в результате взрыва пострадали два человека — они получили осколочные ранения. Также повреждены несколько домов.

Видео дня

Местные жители говорят, что обнаружили обломки беспилотника на месте взрыва. Вскоре и в экстренных службах РФ заявили, что причиной взрыва стал беспилотник с боеприпасом.

В минувшее воскресенье в Тульской области за 250 километров от Москвы также упал беспилотник. Он был без опознавательных знаков.

За последний месяц беспилотники неизвестной принадлежности уже не раз падали недалеко от Москвы и Петербурга, в том числе и вблизи стратегических объектов.