В Израиле отменили ограничения на въезд в страну граждан Украины

3 июля, 16:03
Израиль (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Израиль (Фото:edu_castro27 / pixabay)

В воскресенье, 3 июля, Высший суд Израиля отменил решение правительства о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины», — написал он.

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Зеленский добавил, что именно верховенство права и уважение к правам человека отличает настоящую, развитую демократию.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1543567673673523200

Ранее, Израиль вопреки всем договоренностям и соглашениям в одностороннем порядке запретил въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронные визы, что несет угрозу гражданам страны, против которой Россия начала агрессию.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле в Facebook.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Израиль Война России против Украины

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