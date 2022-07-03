В Израиле отменили ограничения на въезд в страну граждан Украины
Израиль (Фото:edu_castro27 / pixabay)
В воскресенье, 3 июля, Высший суд Израиля отменил решение правительства о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
«Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины», — написал он.
Зеленский добавил, что именно верховенство права и уважение к правам человека отличает настоящую, развитую демократию.
Ранее, Израиль вопреки всем договоренностям и соглашениям в одностороннем порядке запретил въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронные визы, что несет угрозу гражданам страны, против которой Россия начала агрессию.
Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле в Facebook.
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