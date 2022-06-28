Израиль запретил въезд украинцам без виз, что несет угрозу жизни беженцев — посольство 28 июня, 23:55 Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Израиль вопреки всем договоренностям и соглашениям в одностороннем порядке запретил въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронные визы, что несет угрозу гражданам страны, против которой Россия начала агрессию.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле в Facebook.

«Правительство Израиля решило в одностороннем порядке, вопреки договоренностям, запретить въезд украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы. Это решение угрожает жизни», — говорится в сообщении.

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В посольстве также отметили: «Тем временем российские и белорусские олигархи свободно въезжают в Израиль»

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