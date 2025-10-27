Над Южнокитайским морем потерпели крушение военный вертолет и истребитель США

27 октября, 08:11
Поделиться:
Вертолет MH-60S Sea Hawk во время поисково-спасательных учений в Тихом океане, 27 августа 2025 года (Фото: Пентагон)

Вертолет MH-60S Sea Hawk во время поисково-спасательных учений в Тихом океане, 27 августа 2025 года (Фото: Пентагон)

Военный вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet США 26 октября потерпели крушение над Южнокитайским морем. Экипаж из пяти человек спасен, сообщил Тихоокеанский флот США.

Вертолет входил в состав миссии Battle Cats 73-й эскадрильи морских ударных вертолетов (HSM). Отмечается, что борт потерпел крушение во время выполнения плановых операций с авианосца USS Nimitz (CVN 68).

Реклама

Поисково-спасательные средства безопасно спасли всех трех членов экипажа, сказано в сообщении.

Через полчаса после инцидента истребитель Super Hornet ударной истребительной эскадрильи (VFA) также потерпел крушение во время выполнения плановых операций с авианосца Nimitz. Оба члена экипажа успешно катапультировались и были спасены поисковой группой.

Сейчас все участники аварий находятся в безопасности, причины обоих инцидентов расследуются, добавляет Тихоокеанский флот США.

Читайте также:
Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   США Вертолет Истребитель Американские военные Авиакатастрофа Вертолеты Истребители

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies