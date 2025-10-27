Над Южнокитайским морем потерпели крушение военный вертолет и истребитель США

Вертолет MH-60S Sea Hawk во время поисково-спасательных учений в Тихом океане, 27 августа 2025 года (Фото: Пентагон)

Военный вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet США 26 октября потерпели крушение над Южнокитайским морем. Экипаж из пяти человек спасен, сообщил Тихоокеанский флот США.

Вертолет входил в состав миссии Battle Cats 73-й эскадрильи морских ударных вертолетов (HSM). Отмечается, что борт потерпел крушение во время выполнения плановых операций с авианосца USS Nimitz (CVN 68).

Поисково-спасательные средства безопасно спасли всех трех членов экипажа, сказано в сообщении.

Через полчаса после инцидента истребитель Super Hornet ударной истребительной эскадрильи (VFA) также потерпел крушение во время выполнения плановых операций с авианосца Nimitz. Оба члена экипажа успешно катапультировались и были спасены поисковой группой.

Сейчас все участники аварий находятся в безопасности, причины обоих инцидентов расследуются, добавляет Тихоокеанский флот США.